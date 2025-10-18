MAGAZİN

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel Cannes'ı yıktı geçti! Güzelliğiyle mest etti

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Cemre Baysel, Cannes'daki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Mini şortuyla peş peşe pozlar veren ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu cemre Baysel şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim bu defa Cannes pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Cemre Baysel'in mini şortuyla verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'harikasın', 'çok güzel', 'eriyorum güzelliğine' gibi yorumlar yapıldı.

Baysel'in BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini almıştı. Ünlü oyuncu sessizliğini bozup şu açıklamayı yapmıştı;

"Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."

