Güllü dosyasında seyir değişiyor! Güllü'nün bilezikleri nerede? Kızı Tuğyan'ın yeni ses kayıtları ortaya çıktı!

Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün ölümüne dair soruşturma devam ederken yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın "Ben seni hazmedemiyorum anne, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Güllü ve kızı Tuğyan'ın yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre; tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a iletmesi.

Ortaya çıkan ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu. Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?

Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir fotoğrafta dava dosyasına girdi. Fotoğrafta ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu.

