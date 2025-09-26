MAGAZİN

Güllü kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Güllü eşi ve çocukları kim? Güllü kızı Tuyan Ülkem'in gözü önünde balkondan düştü

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ölüm haberini oğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada balkondan düştüğü ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından duyururken şunları kaydetti:

"ELİM BİR KAZA SONUCU..."

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun"

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesinin ölümünden sonra kızı Tuyan Ülkem'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Güllü'nün asistanı Deniz ise o geceyi şu sözlerle anlattı; "Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir."

GÜLLÜ EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Hayatı boyunca bir kez evlenen Güllü, 1996 yılında müzik sektöründe yapımcı ve prodüktör olarak tanınan Gürol Gülter ile evlenmişti. Çiftin evliliği 2002 yılında boşanma ile sonuçlanmıştı.

İki çocuğu olan Güllü'nün 1998 yılında kızı Tuyan Ülkem, 2000 yılında ise oğlu Tuğberk Yavuz dünyaya gelmiştir.

