Güllü nasıl öldü? 6. katta neler yaşandı? Son görüntülerde duyulan 'ses' dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcı, Yalova Çınarcık’taki 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün son anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duyulan 'ses' sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gerçek adı Gül Tut olan ünlü şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Güllü'nün ölümün ardından soruşturma başlatıldı.

Güllü nasıl öldü? 6. katta neler yaşandı? Son görüntülerde duyulan ses dikkat çekti 1

Güllü’nün trajik ölümü öncesi ve sonrasındaki anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Güllü nasıl öldü? 6. katta neler yaşandı? Son görüntülerde duyulan ses dikkat çekti 2

Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Güllü nasıl öldü? 6. katta neler yaşandı? Son görüntülerde duyulan ses dikkat çekti 3

'ANNEMİ ATMIŞ' SESLERİ DUYULDU

Yayınlanan görüntülerde duyulan bir ses dikkat çekti. Görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediği öne sürüldü. Güllü'nün düşmesiyle gece yarısından sonra apartmandan çığlık sesleri yükseldi.

Güllü nasıl öldü? 6. katta neler yaşandı? Son görüntülerde duyulan ses dikkat çekti 4

BİNA İÇİ KAMERALARA DA YANSIDI

Bu arada Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüleri bina içi ortak kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dün öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapan Güllü, akşam saatlerine doğru evine döndü.

Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

