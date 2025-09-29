MAGAZİN

Güllü nasıl öldü? Emekli Emniyet Müdürü o detaya dikkat çekti: "Şüpheli kısım..."

Güllü'nün yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında intihar ve cinayet şüpheleri gündeme geldi. Güllü'nün son görüntüleri sosyal medyada konuşulurken Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir o videoyu değerlendirdi ve şüpheli buldukları detaya işaret etti.

Kubra Akalın

Güllü’nün yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi büyük soru işaretlerini beraberinde getirdi. Talihsiz olayın ardından intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki şüpheler gündeme gelirken, olayın detayları ve soruşturmanın seyri merakla takip ediliyor. Güllü’nün ölümü, çevresinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, herkes aynı sorunun cevabını arıyor: Gerçek ne?

Evdeki son görüntüler sosyal medyada konuşulurken CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir şunları söyledi:

"Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir."

"EN ÇOK KAFAMIZI KARIŞTIRAN..."

CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir görüntülere dair şu yorumu yaptı:

"Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor."

