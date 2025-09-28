Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan şoke eden Güllü iddiası: "Evde üçüncü bir kişi var"

Ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin camından düşerek ölmesi sonrası ‘intihar’ ve ‘cinayet’ gibi iddialar gündeme geldi. Güllü'nün o sırada yanında olan kızı ve arkadaşı ifade verdi. Ancak Güllü'nün son anları ortaya çıkınca sosyal medya, çeşitli iddialarda bulunan insanlarla doldu.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ifadesinde “Arkadaşımla odamıza geçtikten sonra annem de geldi. Roman havası oynamaya başladı. Annem oynadığı sırada bir anda ayağı kaydı ve açık olan camdan düştü" dedi.

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Kayahan'ın kızı Beste Açar ise paylaşımıyla gündem oldu.

"KULAKLIKLA DİNLEDİM" DEYİP İDDİALARDA BULUNDU

Açar, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor…" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Atmış anneme, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var, mutlaka incelenmeli. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun."