Güllü neden öldü? Güllü'nün ölüm sebebi merak ediliyor... 'İntihar mı, kaza mı?'

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 6'ncı kattaki evininin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Güllü'nün vefatı hayranlarını yasa boğarken 'intihar mı, kaza mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Öznur Yaslı İkier

'Sabah Olmadan', 'Her Şeyim Oldun', 'Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi seslendirdiği birçok şarkıyla arabesk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı Güllü'den acı haber geldi.

Ünlü ismin Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

'ELİM BİR KAZA SONUCU'

Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

