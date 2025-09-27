Güllü'nün cenazesi İstanbul'a getirildi! Kızı Tuyan Ülkem gasilhane önünde fenalık geçirdi

Sanat camiasının sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Son görüntüleri ortaya çıkan Güllü'nün cenazesi Yalova’dan İstanbul’a getirildi. Kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz, gasilhane önünde fenalaştı.

Tuyan Ülkem annesini gördükten sonra baygınlık geçirdi, ambulansla müdahale edildi. Tuyan babasına sarılıp 'Annem gitti baba' diyerek haykırdı.