Güllü'nün çocukları sessizliğini bozdu! Zehir zemberek sözler: "Herkes pislik yapmanın derdinde"

Yalova’daki evinde 5. kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü hâlâ gizemini koruyor. Evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde kızı ve oğlu müşteki olarak dinlendi. Sessizliğini bozan oğlu Tuğberk Gülter, "Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin." diye konuştu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde sanatçının oğlu Tuğberk Gülter müşteki, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise müşteki - tanık olarak dinlendi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. İfadelere Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

"HERKES PİSLİK YAPMANIN DERDİNDE"

İfade verdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tuğberk Gülter, şöyle konuştu:

"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye."

"ANNEMİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise, "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.

"NET ŞEKİLDE OLAY ANINDA OĞLU İSTANBUL'DADIR

Ailenin avukatlarından Rahmi Çelik ise Güllü'nün Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu ve soruşturma dosyası devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Soruşturma dosyasının ses çözümleri ve adli tıp raporları beklenmektedir. Soruşturmanın yakın zaman içinde sonuçlanacağına inanıyoruz. Şu anda çocuklar soruşturma dosyasında şikayetçi olarak beyanda bulunmuşlardır. Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları, gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Artı, kendi oturmuş olduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu İstanbul'dadır. Bilgi kirliliğinin önlenmesi adına belirtmekte fayda görüyoruz. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız."
Çelik, adli soruşturma çerçevesinde gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

"ADLİ SÜREÇ CİDDİ ŞEKİLDE MANİPÜLE EDİLDİ"

Ailenin avukatlarından Mert Erdoğan ise soruşturmayla ilgili, "Gerekli incelemeler zaten yapılmakta. Olayın ilk gününden beri ses kayıtların çözümü için zaten kriminale gönderildi. Otopsi raporunun da kati raporu beklemekteyiz. Süreç devam etmektedir. Son olarak söyleyeceğim şey, bizim kültürümüzde taziye evi dediğimiz bir kavram var. Fakat şu bir haftalık süreçte gördük ki buna saygı gösterilmediği gibi adli süreçte çok ciddi şekilde manipüle edilmektedir. Sakince bekleyelim. Gerçekler ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

"MÜŞTEKİ OLARAK İFADE VERDİK DOSYANIN ŞÜPHELİSİ OLARAK DEĞİL"

Avukat Muharrem Çetin de soruşturmanın titizlikle devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz bugün müşteki olarak ifade verdik. Dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Gelişmeler oldukça biz açıklamamızı yaparız. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi" dedi.

Çetin, asılsız iddia sahipleriyle ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

