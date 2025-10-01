Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri de ortaya çıktı! Kızı cansız bedenin başında sinir krizi geçirdi

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle soruşturma sürdürülüyor. Güllü’nün düşmeden önceki son anları evdeki güvenlik kamerasına yansımıştı.

Yapay zeka destekli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirlemişti.

Güllü'nün pencereden düşmesinden sonrasına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güllü'nün kızı İlkem Tuyan'ın annesinin yanına koşarak çığlıklar attığı görüntülerde yer aldı.

Güllü'nün kızı annesinin cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Güllü'nün kızı ifadesinde şunları söylemişti:

"Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü."

Öte yandan Güllü'nün menajeri yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm."