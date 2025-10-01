MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri de ortaya çıktı! Kızı cansız bedenin başında sinir krizi geçirdi

Güllü'nün Yalova'daki evinde düşmesinin ardından ev içindeki son anları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Güllü'nün düşme sonrasına ait görüntüleri yayınlandı. Güllü'nün kızı annesinin cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi.

Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri de ortaya çıktı! Kızı cansız bedenin başında sinir krizi geçirdi

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle soruşturma sürdürülüyor. Güllü’nün düşmeden önceki son anları evdeki güvenlik kamerasına yansımıştı.

Yapay zeka destekli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirlemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün şimdi de serveti ve kazancı konuşuluyor! "6-7 milyon TL borç alıp..." Güllü'nün şimdi de serveti ve kazancı konuşuluyor! "6-7 milyon TL borç alıp..."

Güllü'nün pencereden düşmesinden sonrasına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güllü'nün kızı İlkem Tuyan'ın annesinin yanına koşarak çığlıklar attığı görüntülerde yer aldı.

Güllü nün düştükten sonraki görüntüleri de ortaya çıktı! Kızı cansız bedenin başında sinir krizi geçirdi 1

Güllü'nün kızı annesinin cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Güllü'nün kızı ifadesinde şunları söylemişti:

Güllü nün düştükten sonraki görüntüleri de ortaya çıktı! Kızı cansız bedenin başında sinir krizi geçirdi 2

"Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü."

Öte yandan Güllü'nün menajeri yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm."Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci kez hakim karşısında! Ünlü oyuncular yalnız bırakmadıİkinci kez hakim karşısında! Ünlü oyuncular yalnız bırakmadı
Yıllara meydan okuyor! Çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttıYıllara meydan okuyor! Çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.