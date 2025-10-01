MAGAZİN

Güllü'nün şimdi de serveti ve kazancı konuşuluyor! '6-7 milyon TL' borç iddiası

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerdir konuşuluyor. Patron Ferdi Aydın her gün yeni iddialarda bulunuyor. Güllü'nün servetine işaret eden Aydın'ın sözleri sonrası Güllü'nün kazancı merak edildi.

Kubra Akalın

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından iddialar peş peşe geldi. Gerçek adı Gül Tut olan Güllü’nün ani ölümü sonrası şüpheli bulunan bazı detaylar tartışılmaya başlandı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Güllü'nün asistanı ve kızı hakkında çeşitli iddialar konuşuldu. İddiaların sahiplerinden biri de Güllü'nün patronu Ferdi Aydın oldu.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın şarkıcının kazancına ve servetine işaret ederek şunları söyledi:

"Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 sene de 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

Aydın ayrıca iddialarını sürdürürken Güllü'nün kendisinden Yalova'daki evin tadilatı için 6-7 milyon TL borç aldığını da ifade etti.

