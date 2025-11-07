MAGAZİN

Güllü'nün KADES çağrıları ortaya çıkmıştı! Oğlu Tuğberk Yağız o geceyi anlattı! ''Alkol aldıktan sonra...''

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı ve oğluyla ilgili de iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Oğlu Tuğberk hakkındaki şiddet iddialarının ardından Tuğberk Yağız'dan açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi eklendi.

Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ortaya çıkmış ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu öğrenilmişti.

O GECEYİ ANLATTI

SHOW Haber, söz konusu iddiayı Tuğberk Yağız Gülter'e sordu. Tuğberk Yağız Gülter o geceyi şöyle anlattı; "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.

