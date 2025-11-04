Güllü'nün KADES çağrıları ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı doğruladı! Oğlu Tuğberk Yağız hakkında bir iddia daha! 'Delil kararttılar'

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Sevilay Yılman, geçtiğimiz hafta, Show TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söylemişti. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı da Yılman'ı doğruladı.

'DELİL KARARTTILAR'

Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün çocuklarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yılman; "Güllü'nün evinin kapısına parmak izi, şifreli giriş ve evine kamera taktırmasının nedeni oğlundan gördüğü şiddet. Hem kızı hem de oğlu parmak izleriyle eve giremiyor. Oğlu, Güllü'nün ölümünden hemen sonra yan binadan camı kırıp içeri giriyor. Ben onu da hâlâ anlamış değilim. Polisin giremediği eve polisten önce o çocuğun eve girmesini anlamış değilim. Belki de delil kararttılar. Ne olduğu bilmiyoruz. Eminim polis ve savcılık bu olayın üzerinde duruyordur" dedi.

"OĞLU UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE KALMIŞ"

Sevilay Yılman; "Annesinin vefatının hemen ardından oğlunun yaptığı açıklama esnasındaki sakinliği hepimizin dikkatini çekti. Ardından cenazede kızının 'özür dilerim' diye ağlaması... Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü araba almadığı için dövmüş. Daha önce çok para vermiş çocuklarına. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bundan iki yıl önce yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmış. Bu işin üzerine gittiğimiz için 'Evlatlarının günahını alıyorsunuz' diyorlar. Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu söylememin ardından, sosyal medyada beni yalanlamaya çalışanlar oldu. Ben, kadıncağızın ölüm nedeninin peşindeyim. İnşallah evlatları katil değildir. Tuğyan ile Sultan bir şeyler biliyor, konuşmuyorlar ama mutlaka konuşacaklar. Evin parkelerinde kayganlaştırıcı maddeye de rastlanmadı. Oğlu 'O parkeler kayıyordu, eskiden ben de düşmüştüm' dedi. Güllü'nün kızı çalıştığı hastaneden atılmış. Kızı Tuğyan, psikolojik olarak rahatsızken falçata ile kendini kesmiş. Arkadaşı Bediş, Güllü'yü 3 - 4 kez kızının elinden almış. İnşallah benim gibi düşünen herkes yanılıyordur. Güllü'nün gerçek dostları daha konuşmadı. Çıkacak raporları bekliyorlar" ifadelerini kullandı.