MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! 'Anne katilisin sen'

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolünden geçerken ki görüntüleri ortaya çıktı. Hastane önünde toplanan kalabalık sloganlar attı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! Anne katilisin sen 1

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! Anne katilisin sen 2

Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi verildi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! Anne katilisin sen 3

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! Anne katilisin sen 4

Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü hastane önünde ve adliye önünde gece saatlerinde kalabalık bir grup toplandı. Vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan Güllü'nün kızına 'Anne katilisin sen' sloganları atıldı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter in sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı! Hastane önünde kalabalık toplandı! Anne katilisin sen 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'i tutuklatan o ifade! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!" Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'i tutuklatan o ifade! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'i tutuklatan o ifade! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'i tutuklatan o ifade! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldiCinayet düğümünü çözecek itiraf geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.