Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında bir iddia daha! 'Uçurumdan atacaktı'

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

SAVCI SAYISI 3 OLDU

Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükseldi.

Dosyada bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında bir iddia daha gündeme geldi.

Tuğyan Ülkem'in arkadaşı Bircan Dülger Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şaşırtan açıklamalar yaptı. Dülger’in iddiaları şöyle:

'KAFASINDA NET PLAN VARDI'

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

Bircan Dülger, Tuğyan’dan şüphelendiğini ve ölüm haberini aldığında aklına gelen ilk ismin Tuğyan olduğunu dile getirdi.