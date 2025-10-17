Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güllü'nün ön otopsi raporunda, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem hakkında da iddialar gündeme geldi. Bu iddialardan biri de Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullanmasıydı.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili ortaya atılan uyuşturucu madde iddialara son nokta koyuldu.B ütün yasaklı maddelerin incelenmesi sonucu Tuğyan Ülkem'in test sonuçları negatif çıktı.