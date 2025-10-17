MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı

Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken kızı Tuğyan Ülkem hakkında da bazı iddialar gündeme gelmişti. Güllü'nün kızının yasaklı madde kullandığına dair söylentiler yayılmıştı. Tuğyan Ülkem'in test sonuçları ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı 1

Güllü'nün ön otopsi raporunda, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı 2

Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem hakkında da iddialar gündeme geldi. Bu iddialardan biri de Tuğyan Ülkem'in yasaklı madde kullanmasıydı.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem in yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti! Test sonuçları ortaya çıktı 3

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ile ilgili ortaya atılan uyuşturucu madde iddialara son nokta koyuldu.B ütün yasaklı maddelerin incelenmesi sonucu Tuğyan Ülkem'in test sonuçları negatif çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Memik Dede' ölümüyle yasa boğdu! Cenaze töreni programı belli oldu'Memik Dede' ölümüyle yasa boğdu! Cenaze töreni programı belli oldu
Entübe edilmişti! 'Zayıflama iğnesi kullandı' iddiası...Entübe edilmişti! 'Zayıflama iğnesi kullandı' iddiası...

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.