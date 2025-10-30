MAGAZİN

Güllü'nün kızından sonra oğluyla ilgili de şok iddia: Şiddet gördü, KADES'den yardım istedi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili iddialar da gündemden düşmüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ortaya çıkan WhatsApp mesajları sonrası oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşırtıyor.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümüne ilişkin patronu Ferdi Aydın suç duyurusunda bulundu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı. Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

Güllü'nün kızıyla ilgili iddialar henüz gündemdeyken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili şiddet iddiası ortaya atıldı.

KADES'DEN YARDIM İSTEMİŞ

'Bu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü’nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Sevilay Yılman, Güllü'nün oğlu Yağız ile epeydir görüşmediğini de dile getirdi. Yılman, KADES kayıtlarında bu durumun açık açık görüldüğünü söyledi.

