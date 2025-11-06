Güllü'nün oğlu Tuğberk annesinin mezarını paylaştı! 'Lütfen...' deyip ekledi

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Annesini öldürme planı yaptığına dair yazışmaları ortaya çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi.

'EKLEMELER YAPMAYIN'

Kardeşinin ifadesinin ardından Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından annesinin mezarını paylaşıp 'Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın, sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.