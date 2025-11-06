MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün oğlu Tuğberk annesinin mezarını paylaştı! 'Lütfen...' deyip ekledi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı ve oğluyla ilgili iddiaların ardı arkası da kesilmiyor. Güllü'nün oğlu Tuğberk son olarak annesinin mezarını paylaşarak bir paylaşımda bulundu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk annesinin mezarını paylaştı! 'Lütfen...' deyip ekledi
Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Annesini öldürme planı yaptığına dair yazışmaları ortaya çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi.

Güllü nün oğlu Tuğberk annesinin mezarını paylaştı! Lütfen... deyip ekledi 1

'EKLEMELER YAPMAYIN'

Kardeşinin ifadesinin ardından Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından annesinin mezarını paylaşıp 'Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın, sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Güllü nün oğlu Tuğberk annesinin mezarını paylaştı! Lütfen... deyip ekledi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Eşcinsel değilim" demişti! Netflix’in yeni yarışmasında! Son hali gündem oldu"Eşcinsel değilim" demişti! Netflix’in yeni yarışmasında! Son hali gündem oldu
Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 62 yaşında' Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kim der ki 62 yaşında'

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.