Güllü'nün oğlunu ihbar etmişlerdi! Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yasaklı madde test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan 'yasaklı madde kullanımı' iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Gülter, yasaklı madde taramasının negatif çıktığını açıkladı.

Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, ise şu ifadeler yer aldı: 20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

Güllü nün oğlunu ihbar etmişlerdi! Tuğberk Yağız Gülter in uyuşturucu test sonucu çıktı 1

Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Güllü nün oğlunu ihbar etmişlerdi! Tuğberk Yağız Gülter in uyuşturucu test sonucu çıktı 2

Öte yandan; Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin teras katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

