MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün ölümünde 'Asistan Çiğdem' iddiası! Güllü'nün kızının ifadesinde yer aldı: "Aralarında kırgınlık vardı..."

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Güllü'nün apartmandan düşmesinin yankıları devam ederken son günlerde gündemi meşgul eden bir iddia vardı. Bu iddia Güllü'nün arasının açık olduğu yardımcısıyla ilgili. Güllü'nün yan dairesinde oturan yardımcısının gizli bir şekilde Güllü'nün evine geçtiğine yönelik iddialar Güllü'nün kızının savcılık ifadesiyle aydınlandı. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Gazeteci Emrullah Erdinç, Güllü'nün kızının savcılık ifadesine ulaştı. Youtube kanalında paylaştığı videoda Erdinç, Güllü'nün asistanıyla ilgili çıkan iddialar hakkında Güllü'nün kızının söylediklerini açıkladı.

Güllü nün ölümünde Asistan Çiğdem iddiası! Güllü nün kızının ifadesinde yer aldı: "Aralarında kırgınlık vardı..." 1

"ARALARINDA KIRGINLIK VARDI"

"Annemin düşmanı olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktur. Sadece asistanı Çiğdemle arasında çok basit bir kırgınlık vardı. Fakat yine de görüşüyorlardı. Hatta benim telefonum üzerinden birkaç kere birbirlerini aradılar. Hatta annem onu kısa bir süre önce kahvaltıya davet etmişti. Sonra Çiğdem abla gelmemişti. Yine birbirlerini severlerdi. Birbirlerine zor zamanlarında çok destek olmuşlardı.

Güllü nün ölümünde Asistan Çiğdem iddiası! Güllü nün kızının ifadesinde yer aldı: "Aralarında kırgınlık vardı..." 2

'CAMDAN GEÇTİ' İDDİASI

Çiğdem ablalar bizim katta oturuyorlardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Çiğdem ablanın salonuyla annemin odası bitişikti ama orada dikenli korkuluk vardı. Bunu da daha önce oturanlar zamanında yapmış. Dolayısıyla iki cam arasına geçiş sağlanamaz. İmkansız bir durumdu."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödül gecesi tarzı çok beğenildi! 'Hem şık hem asil' Ödül gecesi tarzı çok beğenildi! 'Hem şık hem asil'
Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil edecek! Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil edecek!

Anahtar Kelimeler:
Güllü Emrullah Erdinç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.