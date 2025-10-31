MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem'in 'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ünlü şarkıcının kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar ise herkesi şoke etmeye devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in 'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesinin olduğu iddia edildi.

Güllü'nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem'in 'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Güllü nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem in Ben yaptım ama çok pişmanım ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı 1

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

MESAJLARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Annesi Güllü'nün ölmesini istediği yazan Tuğyan Ülkem, savcılığa verdiği ifadede mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Şarkıcının kızı Gülter, mesajlar ve yazışmalarla ilgili Kanal D'de ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel açıklamalarda bulundu.

Güllü nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem in Ben yaptım ama çok pişmanım ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı 2

Gülter, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunumuyla izleyici ile buluşan yayına şu mesajı gönderdi:

"Bu iddialar çok çirkin. İnsanlar çok acımasız. Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim gibi bir şey kesinlikle demedim. Aylar öncesinde tartıştığımızda söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildi. O benim her şeyimdi. Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten sonra barışmıştık."

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu. Dülger;

Güllü nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem in Ben yaptım ama çok pişmanım ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı 3

''Tuğyan'ı yaklaşık 15 yaşından beri tanırım. Tuğyan ve annesinin arası çok kötüydü. Seneler önce Tuğyan, Güllü ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı 'bu kadını öldüreceğim' dedi. Tuğyan hala yasaklı madde kullanıyor. Güllü abla, Tuğyan'ın ilişkisine karşı çıkıyordu. Tuğyan annesiyle kavga etmişti. Bana mesajlar atmıştı. 4 gün önce Tuğyan bendeki bu mesajları sildi. Güllü ablanın cenazesinden sonra eve geçtik. Tuğyan 'iyi ki beni o zaman durdurmuşsun, keşke bu defa da engel olsaydın. Ben yaptım ama çok pişmanım' dedi. Tuğyan'dan korktuğum için hiçbir şey söyleyemedim. Ferdi beye ulaştım.

Tuğyan bir gün 'annemin arabasının frenlerini keseceğim' demişti. Eve gittiğimde Tuğyan'ın kızının odasında bulunan içki şişelerini salona dizdik. Ben Güllü'nün düştüğünü değil kızı tarafından itildiğini düşünüyorum. Ferdi bey savcılığa gidip Whatsapp yazışmalarını teslim edince beni arayıp tehdit etti. Tuğyan'ın 15 yıl önce hayatındaki kişi madde satıyordu bu nedenle şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi." dedi.

'Neler Oluyor Hayatta' programında ise ses kayıtları ortaya çıktı. Bircan'ın ifade ve ses kayıtlarındaki çelişkileri dikkatlerden kaçmadı.

Birinci ses kaydında; Bircan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı diyor. Sultan diyor ki konuşana araba alacağım diyormuş Ferdi beyi kastederek.

Güllü nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem in Ben yaptım ama çok pişmanım ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı 4

Tuğyan diyor ki Bircan'a ilk bunlar olduğunda savcılığa gitseydin bunlar olmayacaktı. Ses kaydında Bircan diyor ki, görmediğim şeyleri görmüş gibi anlatmamı istedi benden 'Tuğyan annesini öldürdü' dememi istedi. Kastettiği kişi Ferdi.

Bircan bu kez de ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını ifade eden mesajı programa gönderdi.

Tuğyan ses kayıtlarının sadece arabada alınmadığını sonra avukatın yanına gittiklerini ifade etti. Bircan'ın Ferdi Aydın tarafından tehdit edildiğini avukata söylediklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 isim birden ayrılıyor! Başrolün vedası yazıldı sosyal medya ayağa kalktı4 isim birden ayrılıyor! Başrolün vedası yazıldı sosyal medya ayağa kalktı
Günlerdir hastanede! Ziyaretçi yasağı getirildi Günlerdir hastanede! Ziyaretçi yasağı getirildi

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.