Güllü'nün ölümünde şoke eden gelişme! Kızı Tuğyan Ülkem'in 'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

MESAJLARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Annesi Güllü'nün ölmesini istediği yazan Tuğyan Ülkem, savcılığa verdiği ifadede mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Şarkıcının kızı Gülter, mesajlar ve yazışmalarla ilgili Kanal D'de ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel açıklamalarda bulundu.

Gülter, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunumuyla izleyici ile buluşan yayına şu mesajı gönderdi:

"Bu iddialar çok çirkin. İnsanlar çok acımasız. Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim gibi bir şey kesinlikle demedim. Aylar öncesinde tartıştığımızda söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildi. O benim her şeyimdi. Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten sonra barışmıştık."

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu. Dülger;

''Tuğyan'ı yaklaşık 15 yaşından beri tanırım. Tuğyan ve annesinin arası çok kötüydü. Seneler önce Tuğyan, Güllü ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı 'bu kadını öldüreceğim' dedi. Tuğyan hala yasaklı madde kullanıyor. Güllü abla, Tuğyan'ın ilişkisine karşı çıkıyordu. Tuğyan annesiyle kavga etmişti. Bana mesajlar atmıştı. 4 gün önce Tuğyan bendeki bu mesajları sildi. Güllü ablanın cenazesinden sonra eve geçtik. Tuğyan 'iyi ki beni o zaman durdurmuşsun, keşke bu defa da engel olsaydın. Ben yaptım ama çok pişmanım' dedi. Tuğyan'dan korktuğum için hiçbir şey söyleyemedim. Ferdi beye ulaştım.

Tuğyan bir gün 'annemin arabasının frenlerini keseceğim' demişti. Eve gittiğimde Tuğyan'ın kızının odasında bulunan içki şişelerini salona dizdik. Ben Güllü'nün düştüğünü değil kızı tarafından itildiğini düşünüyorum. Ferdi bey savcılığa gidip Whatsapp yazışmalarını teslim edince beni arayıp tehdit etti. Tuğyan'ın 15 yıl önce hayatındaki kişi madde satıyordu bu nedenle şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi." dedi.

'Neler Oluyor Hayatta' programında ise ses kayıtları ortaya çıktı. Bircan'ın ifade ve ses kayıtlarındaki çelişkileri dikkatlerden kaçmadı.

Birinci ses kaydında; Bircan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı diyor. Sultan diyor ki konuşana araba alacağım diyormuş Ferdi beyi kastederek.

Tuğyan diyor ki Bircan'a ilk bunlar olduğunda savcılığa gitseydin bunlar olmayacaktı. Ses kaydında Bircan diyor ki, görmediğim şeyleri görmüş gibi anlatmamı istedi benden 'Tuğyan annesini öldürdü' dememi istedi. Kastettiği kişi Ferdi.

Bircan bu kez de ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını ifade eden mesajı programa gönderdi.

Tuğyan ses kayıtlarının sadece arabada alınmadığını sonra avukatın yanına gittiklerini ifade etti. Bircan'ın Ferdi Aydın tarafından tehdit edildiğini avukata söylediklerini belirtti.