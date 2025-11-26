Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 'Tutuklanacağız' mesajı ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma devam ederken

şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Tuğberk hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Tuğyan Ülkem, Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programına özel açıklamalarda bulundu.

Her şeyin iftira olduğunu dile getiren Tuğyan Ülkem, "Tamamen iftira her şey. Ben kendimden eminim ve ben annemin kızıyım. Hala acımızı yaşayamadık, yakamızdan düşmüyorlar. Parayla satın alınan kaç insan için medya önüne çıkmalıyım? Benim bir çocuğum var, yarın çocuğum izleyecek. " ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM VE KIZIM İÇİN SUSUYORUM"

İddialar karşısında konuşmayan Tuğyan Ülkem, " Zamanını bekliyorum, konuşacak çok fazla şeyim var. Kardeşim ve kızım için susuyorum. Güllü'nün kızı olan benim, hangi birine cevap verebilirim? " açıklamasında bulundu.

KERVAN'A ATTIĞI MESAJLAR

''Kervan olay anında orada yok. Kervan ile biz bu olayla alakalı bir kelime bile konuşmadık. 'Tutuklanacağız yeter artık sus' Kervan'ı kullandığı kelimeleri o kadar farklı yere çekiyorlar ki, insanlar konuşmaları yanlış anlıyor. Tutuklanacağız yeter artık sus' mesajını o yüzden attım.''

KİRALIK KATİL TUTTU MU?

'Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir şey uzaktan gözüktüğü gibi değil.'

"ANNEMLE ARAM ÇOK İYİYDİ"

'İlk günden beri yaptığım açıklamalar ortada, ifadelerimin arkasındayım. Annemle aram çok iyiydi. Akşam kavga edip sabah barışıyorduk. Biz annemle çok iyiydik, annemi öldürmeyi düşünmedim.'