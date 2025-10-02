Güllü'nün ölümünü cinayet büro araştıracak! İşte madde madde nedenleri

Güllü'nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık'taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşuldu. Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi.

Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ortaya atılan iddialar ve görüntüler sonrasında cinayet büroya devredildi. Güllü'nün ölümünün cinayet masasında incelenmesinin nedenleri ise Neler Oluyor Hayatta programında madde madde anlatıldıç

Yeni bilgiler, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

İŞTE GÜLLÜ'NÜN DOSYASININ CİNAYET BÜRO'YA DEVREDİLME NEDENLERİ

1- Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

2- Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

3- Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

4- Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri

5- Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

6- Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

7- Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması