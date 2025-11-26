MAGAZİN

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir iddia daha! Komşusu ifade verecek! 'Camdan aşağı atacağım'

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında konuşan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine; "Annemi camdan aşağı atacağım" dediğini iddia etti.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

SAVCI SAYISI YÜKSELMİŞTİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın ardından ünlü şarkıcının komşusu da yeni bir iddia ortaya attı.

'CAMDAN AŞAĞI ATACAĞIM'

Show Tv'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programına telefonla bağlanan Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan; "Yaklaşık üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım daha vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. O zaman söyleyemediğim için herkesten özür dilerim ama Tuğyan bu sözleri söyledi. İfade verdikten sonra Tuğyan, Bircan'ı dövdürmüş. Seni de bu hale getirim' diyerek, tehdit etti. Bugün de savcılığa gidip ifade vereceğim" ifadelerini kullandı.

'MESAJLAR BANA AİT'

Annesi hakkında bir arkadaşına; "Ölsün, ölmüyor. Bir şeyler yap" şeklinde mesaj atan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadesinde; "Mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama annemi öldürmedim" demişti.

