Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm ihtimaller sıralandı! İşte düştüğü yer... Olay yeri inceleme ekipleri bile hayati tehlike yaşadı

'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 52 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28'de, Yalova Çınarcık'ta 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurarak; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a getirildi. Şarkıcının kızı Tuyan Ülkem gasilhanede fenalık geçirdi.

Cenazeye Güllü'nün yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Güllü'nün düştüğü yer olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin de ilk gittiklerinde pencere önünde kayarak düşme tehlikesi yaşadıkları öğrenildi.

Gazeteci Aykut Gül, Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm ihtimalleri sıraladı. Gül;

''Güllü’nün banyodan çıkış saati 1.24!

Kızı ve arkadaşının koşarak indiği saat 1.26!

Banyodan çıktıktan sonra “Herkes tamam mı?” sorusu sorması uyumak üzere oldukları yönünde yorumlanıyor.

“Bu nedir lan” sözünü neden söylediği bilinmiyor.

Roman havası Güllü düşmeden önce çalıyor. Oynayarak düştü iddiası doğru değil. Düşme anında müzik sesi yok!

Gece yoğun alkol aldığı belirtiliyor. Bu yüzden banyoya elini yüzünü yıkamak ya da duş almak için girmiş olabilir.

Banyodan çıktıktan 2 dakika sonra düşüyor. Ayakları ıslak olduğu için parkeden kayarak düştüğü üzerinde duruluyor.

Düşme anındaki gürültülerin tutunmaya çalışırken olduğu değerlendiriliyor.

İntihar ihtimali sıfır.

Olay yeri inceleme ekipleri de ilk gittiklerinde pencere önünde kayarak düşme tehlikesi yaşamışlar. Ekipler kaza ihtimaline yakın bakıyor.

Ölüm nedeni kapsamlı otopsi raporuyla ortaya çıkacak.'' ifadelerini kullandı.