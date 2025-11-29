MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! 'Sen anneni atmışsın'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, sanatçı Güllü’nün altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Gazeteci Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun sonuçlandığını açıkladı. Yılman, canlı yayında açık açık isim vererek 'Sen anneni atmışsın' diyerek seslendi.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! 'Sen anneni atmışsın'
Öznur Yaslı İkier

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! Sen anneni atmışsın 1

SAVCI SAYISI 3'E ÇIKMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! Sen anneni atmışsın 2

Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de ekrana gelen 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandığını duyurdu.

'SEN ANNENİ ATMIŞSIN'

Sevilay Yılman, canlı yayında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e seslenerek; "Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! Sen anneni atmışsın 3

Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" ifadelerini kullandı.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! Sen anneni atmışsın 4

Yılman, ayrıca Tuğyan Ülkem'in kaçma planları yapmaya başladığını da söyledi.

Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! Sen anneni atmışsın 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Evlilikte kriz var' denmişti! Son noktayı koydu 'Evlilikte kriz var' denmişti! Son noktayı koydu
Kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Dubai pozlarına beğeni yağdı Kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Dubai pozlarına beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.