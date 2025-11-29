Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Ünlü gazeteci Sevilay Yılman canlı yayında açık açık isim verdi! 'Sen anneni atmışsın'

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

SAVCI SAYISI 3'E ÇIKMIŞTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de ekrana gelen 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu sonuçlandığını duyurdu.

'SEN ANNENİ ATMIŞSIN'

Sevilay Yılman, canlı yayında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e seslenerek; "Tuğyan bilirkişi raporu sonuçlandı.

Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" ifadelerini kullandı.

Yılman, ayrıca Tuğyan Ülkem'in kaçma planları yapmaya başladığını da söyledi.