Güllü soruşturmasında kritik detay: Ses analizleri bekleniyor

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken dosyaya bir savcı daha atandı. Soruşturmaya ilişkin konuşan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyaya bir savcı daha atandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI 3 OLDU

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükseldi. Dosyada bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdiklerini bildirdi.

TÜBİTAK'TA UZMANLAR İLE GÖRÜŞTÜ

Analiz çalışmaları sürerken; Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisini ziyaret ederek uzmanlarla toplantı yapan Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkmasının beklendiğini söyledi.

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

