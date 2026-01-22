MAGAZİN

Güllü soruşturmasında yeni detay: Tuğyan’ın sevgilisi Kervan serbest bırakıldı!

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Tuğyan’ın sevgilisi Kervan cinayeti azmettirmek suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı. İfadesi tamamlanan Kervan Eminoğlu için karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan üç ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu tespit edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da polis tarafından yakalanarak Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Olayla bağlantılı olarak tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.

İfadesinin ardından Kervan E. hakkında 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan Kervan Eminoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

