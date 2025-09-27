Güllü'ye son veda! Hayranları saatler öncesinde geldi! Gözyaşları sel oldu

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü (Gül Tut) önceki akşam Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayata gözlerini yumdu.
52 yaşındaki şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1’inci Ahmet Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Güllü'nün cenaze törenine hayranları saatler öncesinde geldi.
Kızı Tuyan, gasilhane önünde fenalık geçirdi. Ünlü ismin oğlu ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Tuyan'ın babasına sarılıp 'annem gitti' diye haykırması yürekleri dağladı.
