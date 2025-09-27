MAGAZİN

Güllü'ye son veda! Hayranları saatler öncesinde geldi! Gözyaşları sel oldu

Arabeskin kraliçesi Güllü, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını açıkladı. Yalova Valiliği, Güllü’nün ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cenazesi İstanbul'a getirilen Güllü bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü (Gül Tut) önceki akşam Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayata gözlerini yumdu.

Güllü ye son veda! Hayranları saatler öncesinde geldi! Gözyaşları sel oldu 1

52 yaşındaki şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1’inci Ahmet Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Güllü'nün cenaze törenine hayranları saatler öncesinde geldi.

Güllü ye son veda! Hayranları saatler öncesinde geldi! Gözyaşları sel oldu 2

Kızı Tuyan, gasilhane önünde fenalık geçirdi. Ünlü ismin oğlu ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Tuyan'ın babasına sarılıp 'annem gitti' diye haykırması yürekleri dağladı.

Güllü ye son veda! Hayranları saatler öncesinde geldi! Gözyaşları sel oldu 3

