MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen baştan aşağı tülden kostümüyle bakana bir daha baktırdı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Gülşen baştan aşağı tülden kostümüyle bakana bir daha baktırdı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne şovları, cesur kostümleri ve iddialı dansları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen son olarak ünlü bir mekanda sahne aldı. Sahneye ışıltılı tülden elbisesiyle çıkan Gülşen bu haliyle çok beğenildi. Ünlü ismin iddialı tarzının değeri de ortaya çıktı.

Gülşen baştan aşağı tülden kostümüyle bakana bir daha baktırdı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen son olarak ünlü bir mekanda sahne aldı.

Sahneye baştan aşağı tülden dekolteli ve ışıltılı elbisesi ile çıkan Gülşen bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

gülşen 1

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Gülşen'in iddialı tarzı bu defa tam not almayı başarırken ünlü ismin tarzının değeri de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının mavi ışıltılı elbisesi için tam tamına 50 bin TL ödediği ortaya çıktı.

2 gülşen

Ünlü isme sosyal medyada; 'bir elbise bu kadar iyi taşınabilirdi', 'elbise ayrı taşıyan ayrı güzel', 'Hem stili hem fiziği hem güzelliği hem sesi ve şarkıları hem aurasıyla mükemmel ötesi bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.

3 GÜLŞEN

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Barış Alper Yılmaz taraftardan tepki topladı

Barış Alper Yılmaz taraftardan tepki topladı

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

'Dünya, Mars, Satürn ve Jüpiter'de de penaltı'

'Dünya, Mars, Satürn ve Jüpiter'de de penaltı'

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.