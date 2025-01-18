Gülşen baştan aşağı tülden kostümüyle bakana bir daha baktırdı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen son olarak ünlü bir mekanda sahne aldı.

Sahneye baştan aşağı tülden dekolteli ve ışıltılı elbisesi ile çıkan Gülşen bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Gülşen'in iddialı tarzı bu defa tam not almayı başarırken ünlü ismin tarzının değeri de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının mavi ışıltılı elbisesi için tam tamına 50 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'bir elbise bu kadar iyi taşınabilirdi', 'elbise ayrı taşıyan ayrı güzel', 'Hem stili hem fiziği hem güzelliği hem sesi ve şarkıları hem aurasıyla mükemmel ötesi bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.