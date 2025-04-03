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Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nu andı! Duygusal paylaşım

Yeşilçam’da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 70 yaşındaki sevilen sanatçı Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nu andı! Duygusal paylaşım
Kubra Akalın

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 4 Nisan 2024 tarihinde 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, 1 sene önce kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Eşinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan usta sanatçı, gönderisine "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" notunu düştü.

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Gülşen Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından, yıllar önce birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Gülşen Bubikoğlu
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