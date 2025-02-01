Gülşen en büyük takıntısını anlattı! Kimse inanamadı! ''Dizlerim mosmor''

Birbirinden iddialı sahne kıyafetleri ve cesur danslarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Gülşen şimdi de "İbrahim Selim ile Bu Gece" programdaki itiraflarıyla gündem oldu.

Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Gülşen, "Müzisyen olarak doğdum" dedi ve ekledi:

"3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi."

İTİRAFINA KİMSE İNANAMADI

Temizlik itirafıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" dedi.

YORUM YAĞDI

Gülşen'in bu itirafı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Bu gerçek olabilir mi?', 'Hiç inandırıcı değil', 'Artık kimse eliyle yer silmiyor' gibi yorumlar yapıldı.