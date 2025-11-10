MAGAZİN

Gülseren Ceylan evi terk etti mi? Mehmet Ali Erbil'in sözlerini duyunca...

Mehmet Ali Erbil'in eski eş itirafı sonrası Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği konuşuluyordu. Evini terk etmediğini söyleyen Ceylan "Salın artık" diyerek gelen mesajlara tepki gösterdi.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evliliği ve özel hayat açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Esra Ezmeci'ye konuk olan Erbil eski eşlerine dair konuşarak "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" itirafıyla tepki çekti.

Mehmet Ali Erbil'in karısı Gülseren Ceylan da bu iddialar sonrası gündeme geldi ve evi terk ettiği iddia edildi. Erbil yayın açarak “Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Şu an ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda, o anlık söylenen bir şey" dedi.

Gülseren Ceylan ise sonunda sessizliğini bozdu ve şunları söyledi:

"Talihsiz bir açıklama olmuş yani, o aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim zaten. Evimizde aramızda küslük olur, ayrılırız ayrılmayız, evleniriz evlenmeyiz lütfen ya salın artık! Yazdığınız mesajlar çok üzüyor beni kötü kötü şeyler salın."

