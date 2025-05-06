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Gülseren Ceylan'ın yeni açıklamaları ortaya çıktı! Bu sefer de cinsel hayatlarını ifşa etti

Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Gülseren Ceylan’ın bir videosu daha ortaya çıktı. Ceylan eski sevgilisiyle cinsel hayatlarına dair yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Gülseren Ceylan'ın yeni açıklamaları ortaya çıktı! Bu sefer de cinsel hayatlarını ifşa etti
Kubra Akalın

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçen aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası genç sevgili Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Erbil hakkında olay ifadeler kullandı.

Ceylan ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını söyledi ve sanatçının evde çalışan hizmetçiyi de taciz ettiğini öne sürdü.

Yaşananlardan sonra Mehmet Ali Erbil, kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Gülseren Ceylan’a karşı hukuki süreci başlattı. Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

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"SAPKIN BİR ADAMSIN"

Gülseren Ceylan'ın ise Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı başka bir yayın ortaya çıktı. "Nasıl sapkınlıklar" diyerek açıklamalarda bulunan Ceylan şunları söyledi:

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"Bana diyor ki bir şey yaşıyoruz ya bir şey yaşarken beni arkadaşlarına anlatıyor musun? Sen yaşlılık psikolojisine girmişsin seni ben arkadaşlarıma niye anlatayım? Böyle zevk oluyordu yani. Bana diyordu ki; iki kızı ben birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda... Ben kabul etmiyordum beni utanmasa 2 kadın filan şey yapacak... Sen böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun et!"

Gülseren Ceylan'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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