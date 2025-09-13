MAGAZİN

Günler önce nişanlanmıştı! Ünlü oyuncu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi! Gelinlik seçimine yorum yağdı

"Yasak Elma" ve "Elkızı" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Sevda Erginci, sessiz sedasız evlendi. Erginci'nin gelinlik seçimi sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Yasak Elma dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı", "Kül Masalı" gibi dizilerde rol alan Sevda Erginci, şimdilerde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Birkaç gün önce Efe Saydut ile Mardin'de evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncudan sürpriz bir hamle geldi.
Sevda Erginci, Efe Saydut ile İzmir'de sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun sade nikah törenine arkadaşları katıldı.

Sevda Erginci'nin nikâhından kareler sosyal medyadan yayınladı. Ünlü isim de mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Erginci'nin gelinlik seçimi de dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu sade motif işlemeli ve abartıdan bir gelinlik giydi. Sosyal medyada; 'Ne kadar mütevazi bir gelinlik', 'Çok güzel olmuşsun kuğu gibi', 'çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

Sevda Erginci
