Günlerdir hastanede tedavi görüyor! Nihal Candan canlı yayına bağlandı! Konuşma güçlüğü çekiyor

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.

Günlerdir hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın son olarak 29 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu.

'BUNUN SEBEBİ STRES'

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Candan; ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım şu an daha iyiyim.' ifadelerini kullandı.

'İKİ KEZ KALBİ DURDU'

Hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın ailesi kızlarının iki kez kalbinin durduğunu söyledi.

Cezaevinde olduğu sırada Faruk Çiçek’le evli olan Nihal Candan, tahliye olduktan sonra eşinden boşanmak için dava açmıştı. Boşanma davası sürecinden de etkilendiğini dile getiren Nihal Candan 'Sağlığıma kavuşmak dışında bir dileğim yok şu an' açıklamasını yaptı. Candan konuşmakta güçlük çektiğini de dile getirdi.