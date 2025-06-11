MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerdir hastanede tedavi görüyor! Nihal Candan canlı yayına bağlandı! Konuşma güçlüğü çekiyor

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hastanede tedavi gören ve 29 kiloya kadar düşen Candan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Nihal Candan ilk kez bir canlı yayına bağlandı ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Günlerdir hastanede tedavi görüyor! Nihal Candan canlı yayına bağlandı! Konuşma güçlüğü çekiyor
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.

Günlerdir hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın son olarak 29 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu.

NİHAL CANDAN 4

'BUNUN SEBEBİ STRES'

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Candan; ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım şu an daha iyiyim.' ifadelerini kullandı.

nihal candan 3

'İKİ KEZ KALBİ DURDU'

Hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın ailesi kızlarının iki kez kalbinin durduğunu söyledi.

Cezaevinde olduğu sırada Faruk Çiçek’le evli olan Nihal Candan, tahliye olduktan sonra eşinden boşanmak için dava açmıştı. Boşanma davası sürecinden de etkilendiğini dile getiren Nihal Candan 'Sağlığıma kavuşmak dışında bir dileğim yok şu an' açıklamasını yaptı. Candan konuşmakta güçlük çektiğini de dile getirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derin dekolteye yorum yağdı! "Enişte laf edecek"Derin dekolteye yorum yağdı! "Enişte laf edecek"
Babasının özel hayatını açık açık anlattı! 'Anneme sordum...' Babasının özel hayatını açık açık anlattı! 'Anneme sordum...'

Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

'Altını değil onu takip edin, sizi zengin edebilir uyarımız vardı'

'Altını değil onu takip edin, sizi zengin edebilir uyarımız vardı'

SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Memişoğlu duyurdu! "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti!

SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Memişoğlu duyurdu! "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti!

Usta oyuncudan üzen haber! Son kez sahneye çıktı...

Usta oyuncudan üzen haber! Son kez sahneye çıktı...

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme

Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.