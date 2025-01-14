Günlerdir suskundu! Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım hakkında konuştu! 'Ahlaksız birtakım senaryolar''

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilmişti. Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Serenay Sarıkaya ise hakkındaki iddaların ardından Serenay Sarıkaya, "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sessizliğini koruyan Mert Demir ise açıklama yayınlayarak reklam aşkı iddialarını yalanlayıp hukuki süreç başlattığını söylemişti.

"BÜTÜN DÜNYADA BÖYLE"

Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım'a ise destekler sürüyor. Konuyla ilgili bir süre sessizliğini koruyan Halit Ergenç, Adsız Aşıklar galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayşe Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu belirten Ergenç, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID'yle bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok." dedi.

"Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle." ifadelerini kullandı.