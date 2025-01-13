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Skandal iddiaların ardından sessizliğini bozdu! Mert Demir'den açıklama geldi! 'Cinsel kimliğimle ilgili...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 22:04
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Son günlerde Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'la ilgili iddialar ortalığı karıştırmıştı. Ayşe Barım'ın ünlü bir iş insanında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı ve Ayşe Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. İddialarla ilgili ilk açıklama da Serenay Sarıkaya'dan gelmişti. Günler sonra ise Mert Demir sessizliğini bozdu.

Skandal iddiaların ardından sessizliğini bozdu! Mert Demir'den açıklama geldi! 'Cinsel kimliğimle ilgili...'

Geçtiğimiz günlerde TV100 yazarı Fuat Uğur, bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" ileri sürmüştü. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkının gerçek olmadığı, reklam aşkı olduğu iddia edilmişti.

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İddiaların ardından bir süre konuşmayan Serenay Sarıkaya, "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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"AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYDİM"

Günler sonra ise Mert Demir de sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, "Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor." dedi.

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Demir açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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