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Günlerdir yoğun bakımda! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'dan haber var! 'Uzun bir süreç...'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan günlerdir yoğun bakımda. Beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Naşit Özcan'ın son durumu hakkında açıklama geldi.

Günlerdir yoğun bakımda! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan'dan haber var! 'Uzun bir süreç...'
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni ve ünlü tiyatrocu Naşit Özcan 27 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

O günden beri yoğun bakımda olan ünlü ismin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Durumu stabil olan Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NAŞİT 2

'DURUMU STABİL''

''Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık... Beyin kanamasından vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor... Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda. Maalesef ziyareti kabul edilmiyor.''

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Anahtar Kelimeler:
Naşit Özcan
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