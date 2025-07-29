Güzide Duran Fikret Orman'ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar...

Türkiye’nin 1996 Best Model birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008’de Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.
İki çocukları olan Güzide Duran ve Adnan Aksoy’un evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Boşanma kararı alan çiftin ayrılığının perde arkasında ihanet iddiaları dolaşırken, Duran’ın Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la Arnavutköy’de el ele görüntülenmesi magazin manşetlerini salladı.
Güzide Duran, yaşanan gelişmelerin ardından sevgilisi Fikret Orman’la birlikte Paros Adası’na açıldı. Duran, Orman'ın lüks yatından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Duran'ın bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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