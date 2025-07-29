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Güzide Duran Fikret Orman'ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar...

Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan eski manken Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ikili tatil için Ege’nin Paros Adası’na gitti. Güzide Duran Fikret Orman'ın lüks yatından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Güzide Duran Fikret Orman'ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin 1996 Best Model birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008’de Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.

İki çocukları olan Güzide Duran ve Adnan Aksoy’un evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Boşanma kararı alan çiftin ayrılığının perde arkasında ihanet iddiaları dolaşırken, Duran’ın Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la Arnavutköy’de el ele görüntülenmesi magazin manşetlerini salladı.

Güzide Duran Fikret Orman ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Güzide Duran, yaşanan gelişmelerin ardından sevgilisi Fikret Orman’la birlikte Paros Adası’na açıldı. Duran, Orman'ın lüks yatından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Güzide Duran Fikret Orman ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Duran'ın bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzide Duran Fikret Orman ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar... 3

Güzide Duran Fikret Orman ın lüks yatından paylaştı! Peş peşe bikinili pozlar... 4

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman Güzide Duran
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