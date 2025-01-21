Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı! Nevşin Mengü sert ifadeler kullandı: Bunla mı sevişti bunla mı öpüştü?

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri birlikte olduğu Nazlı Sabancı ile 2021 yılında evlenmiş ve çiftin Arzu Alara adında bir kızı bulunuyor. Ancak Hacı Sabancı'nın bir başka kadından da oğlu olduğu ortaya çıktı.

HACI SABANCI NE DEDİ?

Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Geçtiğimiz aylarda açılan davada, Hacı Sabancı mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonuçları, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın biyolojik babası olduğunu yüzde 99.99 kesinlik oranı ile ortaya koydu.

Hürriyet'e açıklama yapan Sabancı “Bu süreci avukatlarım biliyor. Bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da" dedi.

"VİZYONSUZLUK"

Hacı Sabancı ilgilenmese de tüm Türkiye Sabancı'nın oğlu olduğu iddia edilen Uzay'ı konuşuyor. Nevşin Mengü de son yaptığı yayında Sabancıları hedef aldı. Mengü "Bu ve öbür daha yakışıklı olan ismini unuttum! Bunlarla duyuyoruz hep; onla mı sevgili, bunla mı sevişti bunla mı öpüştü? Genç iyi güzel yapsınlar da bu nasıl vizyonsuzluk ya?" dedi.

Mengü devamında ise şunları söyledi:

"Bezos ile Musk uzaya gidecek diyoruz, biri uzaya gidecek filan. Bizimkiler de öpüşmeden öpüşün de arkadaş bu kadar servet. 3. jenerasyon batırır diyorlar ya o misal başka hiç mi bir şeyiniz yok sizin ya? Bir şeyle gelin ya?"