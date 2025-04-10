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Hadise ayrılık haberleri gündemdeyken konserde içini döktü! "Ben bugün kendimi seçtim"

Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkisi kısa süren Hadise ayrılık haberlerinin olduğu akşam konserine gelenlere içini döktü.

Hadise ayrılık haberleri gündemdeyken konserde içini döktü! "Ben bugün kendimi seçtim"
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan ünlü çiftten Şenol Sönmez'in Hadise'yle olan fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını gündeme getirirken ardından kıskançlık krizi iddiaları geldi.

Çiftin ayrıldığı gündeme geldikten kısa süre sonra Hadise konserdeki sözlerle dikkat çekti.

'Ben artık kendimi ikinci, üçüncü sıraya atmak istemiyorum" diyen Hadise şu sözlerle içini döktü:

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"Ben bugün bir olay yaşadım ve ben bugün kendimi, kendi mutluluğu seçtim."

İkilinin arasında neler olduğu ve ilişkilerinin devam edip etmediğiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Hadise daha önce de Mehmet Dinçerler'den ayrıldığı günlerde konserde gözyaşlarını tutamamıştı.

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