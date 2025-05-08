Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile buluştu! Beğeni yağdı

Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Bir süredir yurt dışı konserlerindeki kıyafetleri ve sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, Londra'da Usher konserine gitti.

Konser sonrası R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste bir araya gelen Hadise, bu anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Hadise, Usher’ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.

Hadise ile Usher'ın kulis pozlarına binlerce beğeni ve "İki efsane bir arada", "Olay" gibi yorumlar geldi.