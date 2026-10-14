Hadise konuşmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı! Bu yüzden terapiye bile başlamış

Ünlü şarkıcı Hadise, özel yaşamına, geçmişte yaşadığı kırgınlıklara, ailesine ve kariyer yolculuğunda karşılaştığı zorluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle kız kardeşiyle arasında yaşanan sorunları anlatan şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Hadise, 2018 yılında menajerliğini yapan kardeşi Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmasının ardından yaşanan ailevi süreç hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, açıklamaları sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Şarkıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı: ''Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ama bu konuda konuşamıyorum; çünkü aramızda bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum.

'HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM'

Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi, ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım.''