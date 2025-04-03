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Hadise'nin sözleri sosyal medyayı salladı: Suçsuz 301 genç...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar günlerce sürdü. Üniversite öğrencileri de protestolarda tepkisini gösterdi. Gözaltına alınan gençlerle ilgili Hadise günler sonra isyan etti.

Hadise'nin sözleri sosyal medyayı salladı: Suçsuz 301 genç...
Kubra Akalın

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması Türkiye'nin çeşitli yerlerinde protesto edildi.

Protestolar üniversitelerde de gerçekleşti ve öğrenciler yaşananlara tepki gösterdi. Eylemlerde gözaltına alınan 301 kişi tutuklandı. 301 kişinin tutuklanması günlerdir sosyal medyada gündemdeyken Hadise de patladı.

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O Ses Türkiye'de jüri olarak ekrana dönene Hadise sosyal medyada şunları yazdı:

"301 genç… Suçsuz, günahsız, vatanını seven 301 genç hâlâ tutuklu. Hangi koşullarda olduklarını düşündükçe kalbim sıkışıyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz! #GençleriSerbestBırakın!"

Sosyal medyada Hadise'yi destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de vardı.

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Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı X’ten paylaştığı videoda, Saraçhane’de gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını iddia etmişti.

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Hadise ekrem imamoğlu operasyonu
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