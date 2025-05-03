Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık sebebi ile Şenol Sönmez'le tartıştığı bu yüzden de ilişiklisini bitirdiği öğrenildi. Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE YAYINLADI

Sezonu açarak yaz tatiline çıkan Hadise bikinili pozlarını peş peşe yayınladı.

Ünlü isim yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.

Hadise'nin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.