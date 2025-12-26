Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan açıklama: 'Bazı görüntüler, bazı anlar...'

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adı geçen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı verilmişti.

Subaşı daha sonra açıklama yaparak; “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.” demişti.

O günden sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yeni bir video daha paylaştı. Şeyma Subaşı 'Çok yakında ülkeme dönüyorum' deyip şu ifadeleri kullandı;

''Bu süreçten kaçmıyorum tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim.

Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller. Hepimizin sınavları var. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır. ''