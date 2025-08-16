MAGAZİN

Hakkında yakalama kararı olunca yarışmayı terk etmişti! Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye dönmüyor

Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 45 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeydi. Türkiye’ye dönmeyen Tuğsuz’un Tayland’daki paylaşımları sosyal medyada tartışma yarattı.

Kubra Akalın

Survivor 2025 yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkındaki çeşitli suçlamalarla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2025’te yarışmacılara 24 saatlik Türkiye’ye dönüş hakkı sunan ödül oyunu sırasında Hikmet Tuğsuz yarışmadan çekilmişti.

Murat Ceylan bu durumu "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı, Survivor'a devam edemeyecek" diyerek açıklamıştı.

12 TIL HAPİS CEZASI

45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları sebebiyle hakkında yakalama kararı olan Hikmet yarışmadan çekilince gündem olmuştu.

“Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet bir türlü Türkiye'ye dönemedi. Ülke ülke dolan Hikmet sosyal medyadan da paylaşımlarına devam ediyor.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet bu sefer de soluğu Tayland'da aldı. Manikür pedikür yaptırdığı anları paylaşan Hikmet sosyal medyada gündem oldu.

Hikmet Tuğsuz bir paylaşımında, Türkiye'ye 14 Ekim'de geleceğini söylese de sosyal medya kullanıcıları bu duruma pek de inanmıyor. Sosyal medyada Hikmet'in ülkeye dönmemesine eleştiriler bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Hikmet Tuğsuz
