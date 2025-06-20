Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız başrolde! Karadeniz dizisinin adı başlamadan değişti

Atv’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olması beklenen 03 Medya imzalı Maçari’de Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız başrolleri paylaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maçari adı verilen dizinin adı başlamadan değişti. Ayrıca dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Uzak Şehir'in reyting başarısı sonrası bu tarz dizilerin yeni sezonda ekrana gelmesi bekleniyordu. ATV'de harekete geçti ve bir Karadeniz dizisi için yola çıktı. Kökleri Karadeniz’e uzanan güçlü Maçari ailesinin hikâyesini anlatan dizinin adı ise başlamadan değişti.

Maçari adıyla tanıtılan dizinin adı Gözleri Karadeniz oldu. Kod Adı Kırlangıç dizisinde rol alan Gizem Arıkan da Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin çekimleri 10 Temmuz’da başlayacak. Dizide Halit Özgür Sarı gemi kaptanı Azil’e, Özge Yağız avukat Güneş’e, Ayten Uncuoğlu Azil’in Nine’si “Asiye”ye, Mustafa Açılan Azil’in üvey kardeşi Mehmet Maçari’ye hayat verecek.