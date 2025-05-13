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Haluk Bilginer'in partneri güzel oyuncu oldu! Görenler kendini tutamadı! 'Biri 70, biri 25 yaşında'

Geçen yıl “Maria” filminde Angelina Jolie ile partner olan Haluk Bilginer’in “Sekizinci Aile” dizisindeki partneri belli oldu. Bilginer'in yeni partneri güzel oyuncu Melisa Döngel olunca sosyal medyada yorum yağdı.

Haluk Bilginer'in partneri güzel oyuncu oldu! Görenler kendini tutamadı! 'Biri 70, biri 25 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

Ali Atay’ın Disney Plus için çekilen 25 Film imzalı dizisi “Sekizinci Aile”de Afyonlu dünyayı yöneten 8. Ailenin eğlenceli hikâyesi konu ediliyor.

Sonbaharda yayınlanması planlanan 8 bölümlük dizide Haluk Bilginer ailenin reisine hayat veriyor. Geçen yıl “Maria” filminde Angelina Jolie partner olan Bilginer’in “Sekizinci Aile” dizisindeki partnerinin ise Melisa Döngel olduğu ortaya çıktı.

BİLGİNER

Bilginer, dizide çocuklarından bile genç olan Dilan’la evli… Şimdiden merakla beklenen dizide efsane aktör Haluk Bilginer’e Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya eşlik ediyor.

MELİSA

TEPKİ ÇEKTİ

Haluk Bilginer ve Melisa Döngel'in partnerliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Biri 70, diğeri 25 yaşında. Mide bulandırıcı?', 'Aralarında 45 yaş fark var', 'Niye kabul etmişler bu eşleşmeyi', 'Bu nedir bilerek mi yapıyorsunuz artık' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Melisa Döngel
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